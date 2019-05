Shaw-dobbel på United-galla

sport

Shaw fekk begge prisane under ein gallamiddag for klubben torsdag kveld. Forsvarsspelaren har hatt ein god sesong i United-trøya og har vore på bana i 40 kampar for «dei raude djevlane» denne sesongen.

23-åringen vann prisen som årets spelar frå fansen framfor svenske Victor Lindelöf og Paul Pogba.

Etter å ha fått begge prisane sa Shaw at det var hyggeleg å bli stemt fram som vinnar, men at han heller skulle ønske at han ikkje vann nokon individuell pris dersom laget hadde gjort det betre denne sesongen.

– Men fansen har støtta meg gjennom tøffe tider og har alltid hatt trua på meg. Så det er hyggeleg å sjå at det framleis er slik, ved at dei har stemt på meg.

Under gallaen sa 23-åringen at dette truleg er den beste sesongen hans etter at han kom til klubben (2014). I oktober vart han lønt med ein ny og forlengd kontrakt som strekker seg ut 2023.

