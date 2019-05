Sluttspelet i ishockey-VM endra

sport

I semifinalane skal det høgast seeda attverande laget møte det lågast seeda, melder Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) på nettstaden sin.

Tidlegare var det slik at cuprundane vart spikra gjennom eit «sluttspilltre» slik at laga i ein kvartfinale visste at ein ved avansement ville møte vinnaren av ein gitt annan kvartfinale. No blir det i staden som til dømes i NHL-sluttspelet, der høgast rangerte attverande lag møter lågast rangerte attverande lag.

Alle laga som tar seg vidare frå gruppespelet vil bli rangert på grunnlag av desse kriteria: 1) posisjon i gruppa, 2) talet på poeng, 3) målskilnad, 4) talet på scora mål, 5) rangering før VM.

Om det 7.-rangerte laget slår det 2.-rangerte laget i kvartfinalen, blir neste motstandar det topprangerte laget, dersom det er vidare til semifinale. Tidlegare ville det ikkje vore slik, fordi dei to topprangerte kvartfinalistane ville vore styrt til kvar sin semifinale.

IIHF-kongressen skal avgjere om det nye systemet skal innførast fast frå VM neste år, men dei 16 deltakarlaga vart samde om å teste det ut i turneringa i år.

Dei godtok òg eit tidlegare forslag om å avskaffe straffeslagkonkurranse i finalen. Det skal spelast forlenging etter første mål vinn med tre utespelarar på kvart lag, heilt til eitt lag scorar.

