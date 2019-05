sport

Det opplyser den danske hovudstadsklubben måndag.

Solbakken, som for lengst har sikra seg legendestatus i København, sikra nyleg den 13. serietittelen til klubben. Nordmannen har leidd klubben til åtte av dei. I tillegg vann han to seriemeisterskap med klubben som speler.

Solbakken har vore trenar for FCK i to periodar. Først frå 2006 til 2011, deretter sidan 2013. No har han forlengt med klubben fram til 2023.

