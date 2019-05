Uhrenholdt Jacobsen ville stå utanfor landslaget

sport

Heming-løparen har i fleire sesongar kombinerte toppidrettslivet med medisinstudiar og har ikkje lagt skjul på at det er krevande. Før neste sesong skal 32-åringen ha komme fram til at kvardagen ville bli enklare dersom ho stod på utsida av landslaget.

Den løysinga skulle likevel vise seg å bli lite gjennomførbar.

– Eg har sondert moglegheitene for å tre heilt ut av landslaget og halde fram satsinga på heimebane. Beskjeden var klar; då ville eg miste moglegheita til å gå skirenn på det høgaste nivået. Regelverket definerte eigentleg valet til å stå mellom landslagsplass og å legge skia på hylla, seier Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

Ho understrekar at samtalane ho har hatt med skiforbundet i høve saka ikkje har vore konfliktfylte. Langrennsveteranen er heller ikkje bitter eller sur på skileiinga.

Uhrenholdt Jacobsen har fått frie taumar til å følgje eit tilpassa opplegg inn mot neste sesong. Truleg kjem ho ikkje til å delta på ei einaste av fellessamlingane til landslaget i sommar og haust.

I regelverket til skiforbundet gå det fram at utøvarar som har takka nei til landslagsplass ikkje skal takast ut til å gå konkurransar etterfølgjande sesong med mindre det finst særskilde omstende.

– At eg er ein del av laget no kjennest ikkje som tvinga. Ønsket mitt om å stå utanfor hadde først og fremst rotfeste i at eg ikkje er i stand til å følgje eit fullt opplegg, seier Uhrenholdt Jacobsen.

Ho er glad forbundet fann ei løysing som er tilpassa utdanningsløpet hennar.

(©NPK)