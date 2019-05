Manchester Uniteds sesongbillettar utselde på rekordtid

sport

Klubben opplyste onsdag at alle dei 53.000 sesongbillettane rauk ut fortare enn nokon gong før, sjølv om laget til Ole Gunnar Solskjær enda 32 poeng bak byrival og seriemeister City på ein sjetteplass, noko som gjer at det ikkje blir meisterligafotball på Old Trafford neste sesong.

Resultata vart kraftig forbetra dei første månadene etter at Solskjær rett før jul tok over trenarjobben etter at José Mourinho fekk sparken, men mot slutten av sesongen sleit laget tungt. United vann berre to av dei åtte siste kampane sine.

Allereie i mars offentleggjorde klubben at prisane på sesongbillettane blir ståande uendra for åttande sesongen på rad. Og no er dei alle rivne bort.

