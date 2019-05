Svømmeforbundet stiller seg bak Tom Tvedt i presidentkampen

sport

Dermed står kampen om å bli den øvste leiaren til norsk idrett mellom Tvedt, Sven Mollekleiv og Berit Kjøll når Idrettsforbundet samlar seg til ting på Lillehammer kommande helg.

I ei pressemelding skriv presidenten i Svømmeforbundet, Cato Bratbakk, at dei har respekt for jobben valkomiteen i Norges idrettsforbund har lagt ned, men at dei er usamde i konklusjonen.

– Han (Tvedt) har etter vår meining vist seg som ein inkluderande president som både lyttar og utfordrar oss som idrettsorganisasjon, og han har eit verdigrunnlag som vi meiner er til det beste for norsk idrett, skriv Bratbakk i ei pressemelding.

Svømmeforbundet meiner Tvedt har stått oppreist som president for Norges idrettsforbund (NIF) i ein utfordrande periode, og seier at han saman med det sitjande styret har vore gjennom ein mediestorm som norsk idrett aldri tidlegare har opplevd.

– Det at NIF over lengre tid har brukt pengane til fellesskapet feilaktig, er no historie; nye retningslinjer er vedtatt og etablert i tingperioden. Det er noko vi alle er godt fornøgde med, står det i meldinga.

Der trekker dei fram momskompensasjonen, midlar til anlegg, og grasrotdelen som saker som har vore positive under Tvedts leiing.

Valkomiteen i NIF innstilte Sven Mollekleiv som ny idrettspresident, medan Berit Kjøll dukka opp som motkandidat etter å ha vorte fremma av fleire forbund, mellom dei Norges Håndballforbund.

Onsdag kom òg Tvedt med i kampen på forslag frå Norges Svømmeforbund.

