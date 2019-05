Norsk toppfotball går med overskot, men enkelte klubbar slit

sport

NFF opplyser i ei pressemelding fredag at Eliteserien og 1. divisjon endå ein gong har sett omsetningsrekord, og har bikka 1,9 milliardar. Samtidig har dei to ligaene berre hatt høgare driftskostnader ein gong tidlegare, nemleg i 2008.

Etter inntekter frå sal av spelarar viser resultatet eit overskot på 51 millionar.

– Det underliggande bildet viser at nokre klubbar gjer det veldig bra, medan andre slit noko med å oppnå økonomisk berekraft. Klubbar som driftar i ubalanse må justere kursen, seier seksjonsleiaren for klubbstøtte i NFF, Rune Nordhaug.

Mellom anna blir Strømmen og Nest-Sotra (begge 1. divisjon) trekte eitt poeng kvar for ikkje å ha nådd sine delmål i det finansielle oppfølgingssystemet. Denne avgjerda har Strømmen klaga på. I same divisjon har Raufoss fått ei irettesetting for ikkje å nå sine delmål.

Grøn, gul og raud

I eliteserien er alle klubbane i gul eller grøn kategori, medan Ull/Kiste og Levanger er i raud sone i 1. divisjon. Av 2. divisjonsklubbane er det seks lag i raud sone: Levanger, Moss, Nardo, Stjørdals-Blink, Fram og Hønefoss.

I Toppserien rapporterte Vålerenga i raud kategori, medan resten av klubbane ligg i gul eller grøn kategori.

Toppserien har eit resultat før finans på 12,7 millionar, medan etter finans er underskotet 6,3 millionar. Toppserien hadde ei rekordhøg omsetning på 206,9 millionar i 2018.

– Eg er glad for at det ikkje er nokon klubbar i raud kategori i Eliteserien, men eg er ikkje fornøgd med at Klubblisensnemnda må kome med fleire reaksjonar denne gongen, seier fotballpresident Terje Svendsen.

Totalt 79 klubbar er vurderte og kategorisert av Norges Fotballforbund, noko som har gitt åtte nye reaksjonar og åtte nye pålegg om handlingsplanar.

– Klubblisensen bidrar til betre styring og betre økonomisk disiplin. Målet er at vi får endå fleire klubbar i gul og grøn kategori framover, seier fotballpresident Terje Svendsen.

(©NPK)