Aston Villa realiserte Premier League-draumen, vann milliardkampen

Dermed slår Villa følgje med Norwich og Sheffield United opp på øvste nivå i engelsk fotball føre neste sesong. Med seg på vegen får Birmingham-klubben ein økonomisk jackpot av dei sjeldne.

Opprykksfinalen blir sett på som den meste verdifulle kampen i internasjonal fotball. Ifølgje det britiske nyheitsbyrået Reuters innkasserer vinnaren opp mot 1,9 milliardar kroner i ekstra inntekter.

– Eg har ikkje ord. Dette var ein så tøff kamp. Det betyr alt å rykke opp, for vi veit der denne klubben høyrer heime. Eg har vorte verande her, og no er vi tilbake, sa kaptein Jack Grealish til Sky Sports etter kampen.

Scoringar av Anwar El Ghazi og John McGinn gjorde Premier League-draumen verkeleg for Aston Villa på Wembley. Klubben har ikkje spelt på øvste nivå sidan 2015/16-sesongen.

2–0-målet kom etter ein stygg feil av Derby-keeper Kelle Roos.

– Vi visste om og kjente på presset. Denne klubben skal vere i Premier League, og han fortener å vere der, sa målskårar El Ghazi.

Villa og Derby enda som nummer fem og seks i meisterskapsserien denne sesongen, men slo høvesvis ut West Bromwich og Leeds i første runde av opprykkskvalifiseringa.

Ørjan Nyland vart henta til Aston Villa før denne sesongen og spelte 23 seriekampar i første del av sesongen, men hælsena hans rauk på trening 1. nyttårsdag. Sidan har han vore uaktuell for spel.

