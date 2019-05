Pochettino om Kane-retur til meisterligafinalen: – Eg er veldig positiv

sport

– Eg er veldig positiv, seier trenar Mauricio Pochettino i Tottenham om skadesituasjonen til Kane.

25-åringen hamra inn 17 mål på 28 Premier League-kampar og fem mål på åtte meisterligakampar denne sesongen. Så øydela den engelske landslagskapteinen ankelen etter dryge timen i den første meisterligasemifinalen Tottenham spelte mot Manchester City i starten av april.

Det skjedde etter at Fabian Delph hadde klarert ein ball og var uheldig då han tråkka Kane på ankelen.

Etter i underkant av to månader med opptrening, augnar Kane ein retur til Madrid laurdag, når Tottenham møter Liverpool i meisterligafinalen. Både fredag og laurdag trena Kane med laget, som har valt å legge oppkøyringa til finalen i London. Dei reiser ifølgje fleire engelske medium til finalebyen onsdag. Liverpool på si side har lada opp i spanske Marbella.

– No har vi ei veke for å sjå korleis det utviklar seg. Laurdag evaluerer vi. Det er viktig at han føler seg bra. Eg kan ikkje seie no om han blir 100 prosent klar, om han kan spele frå start, er på benken eller ikkje er med i kamptroppen. Men vi er positive, seier Pochettino.

