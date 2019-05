sport

Møtet med Utrecht på heimebane avgjer om Vitesse får plass i Europaligaen neste sesong. Den første kampen laga imellom enda 1–1. Dermed har Ødegaard og lagkameratane dei beste føresetnadene for å sikre Europa-spel.

Den norske fotballprofilen er samtidig førebudd på ein emosjonell avskjed med Vitesse.

– Det blir den siste kampen min i gult og svart. Han blir spesiell, seier Ødegaard til lokalavisa Omroep Gelderland.

– Eg har hatt ei fantastisk tid her, og det er synd at ho no er over. Det har vore eit godt år for meg, og klarer vi å vinne europaligakvalifiseringa, har det òg vore eit bra år for laget, legg til han.

På årets lag

Ødegaard har vore på utlån i Vitesse frå Real Madrid denne sesongen. Han har imponert kolossalt og fekk plass på årets lag i den nederlandske æresdivisjonen.

– Eg kjem verkeleg til å sakne laget, støtteapparatet og folka i denne klubben. Dei har vore fantastiske mot meg denne sesongen, seier 20-åringen.

Aller helst vil han takke for seg med eit smell tysdag.

– Eg håper eg kan gi dei eit siste show. Det fortener dei, seier Ødegaard.

Kva framtida bringar fotballmessig, er det ingen som førebels veit. I første omgang vender nordmannen tilbake til Real Madrid. Kva for planar den spanske storklubben har for han, står att å sjå.

Hylla av presidenten

Måndag var Real-president Florentino Pérez gjest i radioprogrammet El Transistor i Spania. Der snakka han varmt om Ødegaard.

– Martin Ødegaard kom til oss som 16-åring. No er han 20. Han er blant dei to-tre beste spelarane i Nederland. Om to eller tre år vil han vere blant stjernene i Real Madrid, sa han.

Ødegaard sjølv har vore klar på at han ønsker seg speletid neste sesong. Spørsmålet er om det er mogleg om han er i Zinedine Zidanes spelarstall i Real Madrid.

