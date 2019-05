Mistanke om omfattande kampfiksing i spansk fotball

sport

Arrestasjonane, som skjedde måndag, blir stadfeste av leiinga i den spanske ligaen. Dei kjem som følgje av ei etterforsking ligaleiinga skal ha tatt initiativ til etter mistanke om at kampar skal ha vorte fiksa.

Ifølgje det spanske nyheitsbyrået Europa Press skal to av spelarane som er arresterte, tilhøyre klubbar i den øvste divisjonen i landet. Andre spanske medium hevdar å kjenne til at ein tidlegare Real Madrid-spelar skal vere blant dei arresterte. Det same skal fleire andre fotballprofilar vere, deriblant ein klubbpresident. Dei involverte blir omtalte som ein del av eit større kriminelt nettverk.

Toppklubbar

Avisa Marca, som viser til Servimedia, knyter spelarar og leiarar til klubbar som Real Valladolid, Deportivo de La Coruña, Getafe og Huesca.

Til det franske nyheitsbyrået AFP stadfestar spansk politi at ein aksjon går føre seg, utan å ville gå meir i detalj. Ifølgje avisa As var politiet i aksjon i klubblokala til Huesca tysdag morgon klokka 07.00. Advokatane til klubben seier at leiinga er rolege i samband med det som går føre seg.

Leiinga i den spanske ligaen opplyser i fråsegna si at dei i 2018/19-sesongen vart informerte om åtte mistenkelege tilfelle av «handlingar relatert til kampfiksing». I tillegg skal dei ha vorte kjende med 18 tilfelle av at spelarar satsa pengar på utfallet av kampar.

Korrupsjon

As skriv at mistanken for alvor vart vekt under oppgjeret i den 41. runden i Secunda Division mellom Huesca og Nástic de Tarragona.

Ligaen takkar vidare politiet for «den ekstraordinære innsatsen som er lagt ned for å bryte ned det som ser ut til å vere ei organisert kriminell gruppering som har vore dedikert til å skaffe seg økonomisk gevinst gjennom å førehandsbestille utfall av fotballkampar».

Dei arresterte skal vere mistenkte for kampfiksing, korrupsjon og kvitvasking av pengar.

