Skiskyttarstjerne avsluttar karrieren

Koukalova vart verdsmeister to gonger og tok to sølvmedaljar under OL i Sotsji i 2014. Tysdag offentleggjorde ho i sosiale medium at karrieren som idrettsutøvar er over.

Den tsjekkiske skiskyttarprofilen har to vanskelege sesongar bak seg. Skadar har ført til at ho ikkje har konkurrert internasjonalt sidan 2017.

– Eg er overtydd om at det er tid for å starte eit nytt kapittel i livet, seier 29-åringen.

Koukalovas avgjerd kjem berre to veker etter at den tyske skiskyttaryndlingen Laura Dahlmeier sjokkerte miljøet ved å legge opp i ein alder av 25 år.

