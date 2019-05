NRK og TV 2 deler fotball-VM mellom seg

sport

Dei to kanalane deler heilt likt på å vise VM-kampane, som byrjar 7. juni med vertslandet Frankrike mot Sør-Korea og blir avslutta 7. juli med finalen.

– Vi har etter kvart eit velsmurt samarbeid med gode kollegaer i NRK, der vi utfyller og løftar kvarandre, seier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2 i ei pressemelding.

Han får godord tilbake av NRK-kollega Egil Sundvor:

– Vi er glade for at det gode samarbeidet held fram og at vi saman gjer det enkelt for publikum å halde oversikt over kva for kampar som blir sendt kor, seier NRKs sportsredaktør, Egil Sundvor.

TV 2 sender Noreg-Nigeria 8. juni og Sør-Korea-Noreg 17. juni, medan NRK sender Frankrike-Noreg 12. juni.

Dei to kanalane sender to kvartfinalar kvar og kvar sin semifinale. Bronsefinalen og finalen går begge på NRK.

NRK hentar inn tidlegare toppseriespelar Melissa Wiik, som no er trenar for Sandefjord Fotball Kvinner i 2. divisjon. Ho vil arbeide saman med dei faste ekspertane Carl-Erik Torp og Morten Morisbak Skjønsberg. Programleiar for NRKs sendingar blir Andreas Hagen.

TV 2 stiller med programleiarane Julie Strømsvåg, Jon Børrestad og Jan-Henrik Børslid. Som ekspertar satsar kanalen på Solveig Gulbrandsen, Lene Mykjåland og Erik Thorstvedt.

Kampane blir kommenterte av Harald Bredeli, Kasper Wikestad og Peder Mørtvedt (TV 2) og Christian Nilssen, Andreas Stabrun Smidt, Thomas Lerdahl og Olav Traaen (NRK).

