Superduoen Warholm og Alnes klar for VM-sesongen

Torsdag sesongopnar Warholm under Diamond League-stemnet i Stockholm. Dimna-løparen seier til NTB at han føler forma er god, men innrømmer at han er spent før har skyt ut av startblokka i den svenske hovudstaden.

Også Warholm-trenar Leif Olav Alnes meiner forma til eleven ser bra ut, men er forsiktig med å ta noko som helst på forskot.

– Det har eg har aldri synst har vore spesielt lurt. Eg har alltid meint at godt gjort er betre enn godt sagt, seier 62-åringen.

VM i Qatar kjem i år så seint som i månadsskiftet september / oktober. For å få eit godt meisterskap bør Warholm helst ha med seg gode prestasjonar i forkant.

– Eg byggjer sjølvtillit på dei tidene eg gjer og korleis prestasjonen kjennest. Eg jaktar den gode kjensla, og det blir spennande om eg gjer det i Stockholm. Men det er klart at det blir viktig å få ein smooth start på sesongen.

– Men viss ein ikkje gjer det må ein handtere det òg, seier Warholm.

Må ikkje gå lei

At VM kjem så seint i sesongen, byr på utfordringar, og Alnes veit kva som må til, eller kva ein må unngå når den tida kjem.

– Det viktigaste er at ein er i form og motivert når VM-kjem. Det er det som er utfordrande når det kjem så seint, er at ein kan gå lei. Og det blir ein nesten alltid på slutten av sesongen, ein berre håper at sesongen skal vere over.

– Så er det om å gjere at det ikkje skjer før etter at vi har vore der (i VM).

Før det er oppgåva til trenaren mellom anna å halde den regjerande verdsmeisteren på jorda og nullstille 23-åringen når det trengst. Alnes meiner han har ein enkel jobb.

– Han er kjempeflink sjølv. Han har ein fantastisk arbeidsmoral, og eg meiner han har stor sjølvinnsikt. Så han er lett å jobbe med.

Tenkje positivt

Det er allmenn kjent at Warholm set stor pris på læremeisteren han har hatt dei siste fem åra.

– Han er eit lite geni. Han klarer alltid å dra noko opp av hatten, seier Warholm til NTB.

Eitt av grepa Alnes gjer for å få Warholm-suksess er å få eleven til å tenkje positivt.

– Det er heilt opplagt at det er formålstenleg. Ein må jo søke løysingar som er formålstenleg. Det betyr ikkje nødvendigvis at ein får det til kvar gong, men eg tenker at ein treng ikkje leite etter problem. Når problema er store nok så finn dei deg, seier Alnes.

Ikkje redd for å tape

Duellen med Abderrahman Samba, som herja på distansen førre sesong, tenker Warholm lite på, i motsetning til i fjor.

– Det er ein bevist strategi, for ein kan ikkje gjere noko med dei andre, seier Alnes som meiner det verkar som mange er redde for å tape.

– Og det synest eg ikkje du skal vere. Eg meiner du skal vere redd for å ikkje utvikle deg, for det er det som er viktig. Viss du utviklar deg, og nokon andre har utvikla seg meir, så er det ikkje noko meir du kan gjere. Sånn er livet. Då er det berre å prøve å utvikle seg endå meir, det er det einaste du kan gjere.

Ikkje umogleg å slå

Men uansett kor mykje Samba har dominert det siste året, er Alnes klar på at Qatar-løparen ikkje er umogleg å slå.

– Nei, han spring jo ikkje på null. Eg tenker at den som kjem først i mål vinn, men ein må gi gass å sjå kva som skjer. Men ein må fokusere på at ein skal forbetre seg og springe fortare. Klarar du det bør du vere happy enten du vinn eller blir nummer to.

– Det er mest moro å vinne, men det må ikkje vere det einaste som gjeld.

