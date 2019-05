Tusenvis tar farvel med Niki Lauda i Wien

sport

Kista med Niki Lauda, kledd i racingdrakt og med hjelmen på loket, vil bli plassert i kyrkja klokka 8. Fire timar seinare blir det halde ei offentleg gudsteneste, før Lauda blir gravlagd i ein privat seremoni onsdag ettermiddag.

Det er første gong ein idrettspersonlegdom blir æra på denne måten i Stefansdomen, ein tradisjon vanlegvis reservert for geistlege og tidlegare kongelege personlegdommar, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Det er venta at formel 1-verdsmeister Lewis Hamilton vil delta i seremonien, saman med blant andre Bernie Ecclestone.

Niki Lauda døydde 20. mai, 70 år gammal. Han vart verdsmeister i formel 1 tre gonger (1975, 1977 og 1984), dei to siste etter at han vart alvorleg skadd i ei stygg ulykke på Nürburgring under Tysklands Grand Prix i 1976.

(©NPK)