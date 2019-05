Conte blir ny Inter-trenar

sport

Det opplyser Inter på nettsida si. Luciano Spalletti fekk sparken torsdag og det vart tidleg klart at Conte ville bli erstattaren hans.

49 år gamle Antonio Conte var sist manager for engelske Chelsea der han fekk sparken etter to sesongar. Tidlegare han har mellom anna vore trenar for Juventus og det italienske landslaget.

– Eg er sikker på at Antonio Conte er ein av dei beste trenarane på marknaden, seier Inter-president Steven Zhang i ei pressemelding.

– Eg er òg overtydd om at han vil hjelpe oss til å nå måla våre og oppfylle misjonen vår – som alltid vil vere den same, å gjere denne klubben til ein av verdas beste, seier han.

Inter avslutta denne sesongen med å bli nummer fire i Serie A og sikra dermed klubben ein plass i meisterligaen neste sesong.

Det er ikkje opplyst kor lang kontrakt Antonio Conte har fått, men fleire italienske medium har meldt om at det er snakk om ein treårskontrakt.

(©NPK)