Høitomt enda på 5.-plass i kuske-VM

På Den siste dagen under VM, vart to tredjeplassar Høitomts beste resultat. Han enda på 187 poeng, medan nederlendaren Rick Ebbinge køyrde seg kraftig opp i Gävle og tok VM-tittelen med 199,5 poeng.

Før siste dag låg Ebbinge på 6.-plass, to plassar bak Høitomt.

– Hestemateriellet var bra jamt over. Dessverre gjorde eg feil i enkelte oppgjer, og eg skulle gjerne køyrt dei på nytt. Ei stund snuste eg på sigerspallen, men ingen av hestane på fredag dugde til siger. Eg er likevel fornøgd og vil rose arrangørlandet Sverige for fantastiske dagar for oss utøvarar, samanfatta Høitomt overfor Equus etter siste VM-løp.

For innsatsen får han med seg 25.000 svenske kroner i premiepengar. Vinnaren fekk 200.000.

Sluttstilling i VM for travkuskar:

1) Rick Ebbinge, Nederland 199,5 poeng, 2) Yannick Gingras, USA 193,5, 3) Ulf Ohlsson, Sverige 191,5, 4) Dough McNair, Canada 189,5, 5) Eirik Høitomt, Noreg 187, 6) Matthew Williamson, New Zealand 181,5, 7) Mika Forss, Finland 177, 8) Franck Nivard, Frankrike 162, 9) James McDonald, Canada 154, 10) Michael Nimczyk, Tyskland 151,5, 11) Rodney Gatt, Malta 142, 12) Todd McCarthy, Australia 136.

