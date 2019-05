Trenaren trilla terningkast fantastisk for Warholm

sport

Det bles friskt gjennom heile kvelden, og der den eine løparen etter den andre sprang inn til tider langt unna personleg rekord, var sunnmøringen berre 21 hundredelar bak bestenoteringa si.

Nesten to år etter førre Diamond League-siger kom ein ny. Den førre DL-sigeren kom òg i Stockholm.

– Eg må ærleg innrømme at dette kjennest bra. Dette betyr ganske mykje, og den sjølvtillitsboosten eg får av dette er ganske viktig for meg, sa Warholm til NTB.

23-åringen tok seg god tid i intervjusona og skreiv autografar til alle som ville ha. Selfiar med fansen vart òg gitt ut i store mengder.

– Har du tatt eit steg?

– Slik det kjennast i dag har eg heilt opplagt tatt nokre steg. Absolutt. Det må det vere lov å seie.

Tøffare

– Kva kan konkurrentane vente seg på Bislett der det vonleg blir mindre vind og varmare vêr?

– Det må òg leggjast til at det blir tøffare konkurranse der. Det kan det ikkje leggjast skjul på. Men eg trur dei kan vente seg ein kar som byrjar å komme seg i form?

– Trur du konkurrentane vart skremde av det dei såg? Du slo nestemann med 1,4 sekund.

– Eg trur ikkje at dei vart skremde, men dei ser at eg viser god takter. Det er endå ein mann ved namn Samba som er veldig ivrig etter å vise seg fram.

– Det var aldri aktuelt å roe ned tempoet inn mot mål?

– Eg spring alltid for ei god tid. Eg snur meg ikkje rundt for å safe det inn. Eg var her for å levere.

– Kva no?

– Eg kjenner at eg er klar for å ta nye steg. Dette var kanskje det beste løpet eg har gjort etter forholda. Det trur eg faktisk.

Stolt trenar

Trenaren Leif Olav Alnes beordra innandørs oppvarming, og fekk ros av eleven for det trekket.

Også Alnes var imponert at det Karsten Warholm fekk ut av dei krevjande forholda på Stockholm stadion.

– Eg synest det var fantastisk. Han takla dei krevjande forholda strålande. Det bles nordavind frå alle kantar, men han handterte det. Dette betyr at han sprang fort, og det er endå ein indikasjon på at treninga ikkje har vore bortkasta.

– Det var ikkje vanskeleg å sjå at denne sigeren betydde noko ekstra for Karsten?

– Det betyr mykje å få stadfesting på dei tallause timane du har lagt ned. Det er alltid artig. Vi visste at det var bra, men du kan ikkje grave deg etter enkeltresultat, men du kan heller ikkje ta av, kontra ein nøktern Alnes.

