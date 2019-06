Finsk trenarduo for Storhamar

sport

Elomo blir hovudtrenar, medan Petteri Nummelin får rolla som assistent i eliteserieklubben.

Elomo har dei siste fem sesongane vore trenar for TuTo Turku i den nest øvste divisjonen i Finland. Før det var han tre sesongar i trenarteamet til storklubben TPS.

Som speler fekk han mellom anna kampar for NHL-klubben Washington Capitals. Han vende heim til Finland og TPS i 2001.

Den finske backlegenda Petteri Nummelin treng på si side knappast nokon presentasjon for Hamar-publikummet. Han spelte for Storhamar så seint som i 2016/17-sesongen og vart då den eldste spelaren til klubben gjennom tidene.

Han har sidan starta trenarkarrieren som assistent for U18-laget i TPS. Assistentjobben i Storhamar blir hans første med eit seniorlag.

Som spelar bidrog Nummelin til eitt gull og fire sølv i VM for Finland. Ein sølvmedalje og to bronse i OL vart det òg.

– Ut frå kriteria vi sette, fann vi at desse var dei rette, og vi er veldig glade for at dei vil trene Storhamar. Dette med motivasjon var viktig, og dei var veldig interessert i å trene Storhamar, seier Storhamars sportslege leiar Jon-Hroar Nordstrøm om trenartilsettingane.

Elomo og Nummelin erstattar Fredrik Söderström i trenarrolla.

(©NPK)