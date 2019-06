Maren Lundby får betre betalt neste sesong

sport

Pengepremiane i verdscupen for kvinner skal aukast til 25.194 sveitserfranc, omtrent 220.000 norske kroner, per renn. Det betyr at hopparane som hamnar på topp 20, får 330 kroner per verdscuppoeng, mot 260 tidlegare.

Endringa vart vedtatt under FIS' kalenderkonferanse i Dubrovnik i veka som gjekk.

– Alle grep som kan utvikle kvinnehoppinga er vi fornøgd med. For meg er det viktigaste alltid å vinne, ikkje noko som nivå premiepengane ligg på, seier Lundby.

Ho hoppa inn 500.000 kroner i reine premiepengar for verdscuprenna sist sesong. Med satsen for neste sesong, ein auke på 27 prosent, vill den summen vore 634.000 kroner.

Fleire storbakkerenn

Under konferansen i Kroatia vart òg programmet for den fjerde utgåva av Raw Air spikra. Hoppturneringa byggjer på det same konseptet som tidlegare. Starten blir som vanleg i Holmenkollen og slutten i Vikersund. Kvinnene får på ny tre renn i den andre utgåva si av konkurransen.

Også terminlistene for neste sesong vart publisert. Maren Lundby og co. får fleire renn i storbakke. Sportssjef Clas Brede Bråthen er fornøgd etter møta i hoppkomiteen.

– Vi får moglegheita til å arrangere Raw Air etter same konsept som vi har hatt suksess med dei siste tre åra. Jentene har ei innhaldsrik terminliste med mange storbakkerenn. Det blir spennande med verdscupopning for kvinnene i Lillehammer igjen, seier han på nettstaden til skiforbundet.

