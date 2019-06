Sveitsisk domstol suspenderer omstridd testosteron-regel

sport

Avgjerda frå rettssystemet i Sveits inneber at Semenya inntil vidare kan konkurrere utan å ta omsyn til dei omstridde reglane som vart vedtatt innførte i fjor.

Dermed set domstolen til side det ferske vedtaket frå Valdgiftsretten til idretten (CAS), der IAAF fekk medhald i at reglane kunne innførast. Semenya valde å anke saka vidare.

– Eg er takknemleg overfor dei sveitsiske dommarane når det gjeld denne avgjerda. Eg håper at eg får fullt løyve til å springe igjen etter at anken min er behandla, seier den sørafrikanske stjerna i ei fråsegn.

Semenya har kjempa hardt mot IAAFs nye reglar om at kvinnelege idrettsutøvarar med naturleg høgt testosteronnivå skal vere nøydde til å bruke hormonnedsettande medisinar for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

Caster Semenya er diagnostisert med hyperandrogenisme, noko som inneber eit naturleg forhøgd testosteronnivå i kroppen. Friidrettsprofilen måtte etter friidretts-VM i 2009 underkaste seg kjønnstestar og fekk først etter ein lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne.

IAAFs nye reglar på området skulle vore innførte i november i fjor, men vart utsette på grunn av CAS-behandlinga. No blir altså innføringa ytterlegare sett på vent av sveitsisk høgsterett.

Dei mykje omdiskuterte IAAF-reglane inneber konkret at kvinnelege utøvarar som deltar i øvingar frå 400 meter til éi engelsk mil (1609 meter) må kunne dokumentere eit testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter for å få starte.

Dersom Semenya endar opp med å tapte, kan ho bli tvinga til å springe lengre distansar enn tidlegare dersom ho ikkje vil underkaste seg medisinering.

28-åringen har dei siste åra vore ein av dei meste dominerande løparane i verda på mellomdistanse. To OL-gull og tre VM-gull på 800 meter, og dessutan OL-bronse på 1500 meter, er fasiten.

