Federer vann thrillerkamp mot Wawrinka – møter Nadal i semifinalen

Det skjedde etter tre timar og 35 minutt på grusen i Paris. Federer trong tiebreak i to av setta, og kampen vart vunnen med siffera 7–6 (7-4), 4-6, 7–6 (7-5), 6–4.

Wawrinka vann den franske Grand Slam-turneringa i 2015, og tysdag viste han at han stadig er ein svært vrien motstandar. Han var lenge på høgde med den sveitsiske landsmannen sin, men fekk naturleg endå ein liten knekk då Federer vann tiebreaket i sett tre.

På stillinga 3–3 i fjerde sett måtte kampen avbrytast på grunn av eit kraftig torevêr som var på veg inn over tennisbanane i Paris. Faren for lynnedslag gjorde at arrangørane valde å utsetje kampane til uvêret hadde gitt seg.

Etter ein dryg time kunne spelet halde fram, og der viste Federer seg sterkast, sjølv om spenninga levde heilt til siste slutt.

Paris-kongen ventar

I semifinalen møter Federer endå tøffare motstand i form av gruskongen Rafael Nadal, som har vunne Roland-Garros-tittelen heile elleve gonger tidlegare.

Tysdag hadde spanjolen ingen problem med å slå 7.-seeda Kei Nishikori i strake sett.

Også det oppgjeret fekk eit opphald på grunn av uvêret, men då var det allereie nesten avgjort. Nadal kontrollerte inn 6-3-siger i det avgjerande settet etter å ha vunne dei to første 6–1.

Møtet mellom dei to tennisstjernene blir det 39. i rekka. Nadal har vunne 23 og Federer 15, men førstnemnde har gått sigrande ut av alle duellar mellom dei to i Roland-Garros.

