Jovic klar for Real Madrid

Det stadfestar både Eintracht Frankfurt og Real Madrid på nettsidene sine tysdag.

Den obligatoriske legesjekken er rett nok ikkje gjennomført, men klubbane er samde om vilkåra for ein overgang. Jovic skal ha forhandla fram ein femårskontrakt med Real Madrid.

Overgangssummen vil ingen av klubbane gå ut med storleiken på.

– Sportsleg er Lukt Jovic eit stort tap for oss. Eksplosiviteten og målevnene hans har vorte lagt merke til over heile Europa, seier Eintrachts sportsdirektør Fredi Bobic.

Han kallar vidare overgangen god og viktig for klubben. Det leiver liten tvil om at Real Madrid har lagt store pengar på bordet for å sikre seg Jovic.

Serbaren kom til Frankfurt på lån frå Benfica sommaren 2017 og leverte strålande allereie i den første sesongen sin for klubben. Åtte mål på 22 kampar vart følgd av 17 scoringar på 32 kampar i Bundesliga denne sesongen. I tillegg bidrog han med åtte målgivande pasningar.

I Europaligaen vart det ytterlegare ti mål på 14 kampar. Det gjorde han til den nest mest målfarlege spelaren i turneringa. Berre Chelseas Olivier Giroud scora fleire.

No blir altså Real Madrid neste stoppestad for 21 år gamle Jovic.

Den spanske fotballstorklubben er i full gong med å forsterke stallen. Trenar Zinedine Zidane har fått jobben med å gjenreise klubben etter ein svak sesong. Det er venta at Chelseas Eden Hazard òg blir presentert som ny Real-spelar ein av dei næraste dagane.

