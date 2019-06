Politiet vil etterforske Neymar for datakriminalitet

sport

Brasiliansk politi vil ifølgje nyheitsbyrået AP at Neymar skal forklare seg om ein video han nyleg la ut Instagram. Den omhandla valdtektsskuldingane som er rette mot han.

I den sju minutt lange videoen nektar Paris Saint-Germain-spissen for påstandane om at han skal ha gjort seg skuldig i valdtekt. Vidare viser han tekstmeldingar og bilde frå og av kvinna som har sett fram skuldingane.

– Eg er skulda for valdtekt. Det er eit stort ord, eit særs sterkt ord, men eg skulda for det, seier Neymar.

– Det overraskar meg, for valdtekt er ein verkeleg stygg og sørgjeleg ting, og alle som kjenner meg veit kva slags person eg er, og at eg aldri vil gjere noko sånt, sa han vidare i videoen.

Den er sidan fjerna frå Instagram, fordi den òg inneheld seksuelt innhald av dei to.

Neymars far Neymar da Silva Santos er klar på at sonen ikkje angrar å ha lagt ut videoen som politiet no ser nærare på.

– Eg føretrekker å bli rettsforfølgd for IT-kriminalitet framfor ei valdtektsskulding, seier faren, og legg til at sonen hadde behov for rakt å forsvare seg.

Det skal ha vore årsaka til at videoen vart publisert.

Ei kvinne skal ha tatt kontakt med politiet og skulda Neymar for å ha valdtatt henne på eit hotell i Paris 15. mai. Fotballstjerna har avvist skuldingane på Instagram-kontoen sin.

PSG-spissen hevdar det heile er eit forsøk på utpressing.

