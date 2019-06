VM-arrangøren reknar med nesten fulle tribunar

sport

Då han oppdaterte FIFA-styret denne veka, fortalde han at det er selt om lag 4000 billettar om dagen dei siste vekene, og at ein ventar at omtrent 15 kampar blir heilt utselde.

– Når det gjeld publikumsoppslutning har vi allereie vunne. Vi har overgått forventningane ved å selje om lag 70 prosent av billettane, og vi reknar med å nå 80 prosent, sa han ifølgje L'Equipe.

Opningskampen mellom Frankrike og Sør-Korea på Parc des Princes i Paris fredag er for lengst utseld. Det er òg kampen til vertsnasjonen mot Noreg i Nice neste veke.

Det er stor interesse for jakt til heimelaget på VM-suksess, og tysdag besøkte president Emmanuel Macron spelarane under oppkøyringsleiren i Clairefontaine for å ønske lykke til.

(©NPK)