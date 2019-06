Klæbo manglar landslagsavtale med skiforbundet

sport

Både Klæbo og landslagssjef Espen Bjervig trur dette vil løyse seg.

– Eg kan stadfeste at vi ikkje har signert ein avtale riktig enno, sa Klæbo til NTB under det årlege, tradisjonelle pressetreffet på Sognefjellshytta onsdag ettermiddag.

– Kva er grunnen til at det har drøyd?

– Det er pappa og skiforbundet som styrer dette. Du får eit klarare svar om du spør han (pappa). Han er flink til å skjerme meg frå desse spørsmåla, sa Klæbo.

Utsett frist

Avtaleteksten mellom løparen og Skiforbundet regulerer mellom anna kven som til kvar tid eig marknadsrettane.

– I utgangspunktet har fristen for å skrive under avtalen vore frå sesongoppstart, og ofte har vi signert avtalar under denne samlinga på Sognefjellet. Men i år er fristen utsett til 10. juni. Det kjem av at det er gjort endringar i detaljar i avtalen. Den gamle avtaleteksten kunne ikkje brukast lenger, og vi fekk den nye avtaleteksten ganske seint. Fristen vart utsett fordi vi ikkje hadde nokon ny avtaletekst å presentere utøvarane tidsnok, sa landslagssjef Espen Bjervig til NTB.

Bjervig føler seg rimeleg trygg på at han og Klæbo skal bli samde innan fristen, sjølv om dette var noko som ofte skapte temperatur mellom Petter Northug og skiforbundet i si tid.

Det var meir enn ein gong at det drøyde lenge for dei to partane kom til semje. I ein lengre periode trekte også Northug seg ut av landslaget.

Enkelt sagt

– Kva er det som står igjen?

– For å gjere det enkelt: For ti år sidan var ein skiløpar ein skiløpet når han prata med media, eller når han gjekk renn og var på TV. No synest utøvaren gjennom sosiale medium 24 timar i døgnet. Det er dette grensesnittet som må gåast opp.

Bjervig forklarte:

– Når skal ein representere skiforbundet og dei som er med på å finansiere skiidretten, og når skal ein representere seg sjølv og andre private samarbeidspartnarar? Det er dette vi må avklare. Her er det ikkje mykje rettspraksis å halde seg til, og eg trur det er viktig å bruke tid på dette no og bli samde, slik at vi slepp å diskutere dette utover hausten og vinteren, sa Bjervig.

(©NPK)