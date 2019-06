Suksess i nasjonsligaen kan gi VM-billett

sport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er i ferd med å førebu eit nytt kvalifiseringsformat. Det kan bety at fleire gruppevinnarar i nasjonsligaen vil få plass i omspelet i den neste VM-kvalifiseringa.

Då nasjonsligaen blei lansert for fem år sidan var Uefa-leiinga klare på at den nye turneringa skulle knytast tett opp mot både EM- og VM-sluttspel. No jobbar ein med å gjennomføre siste del av det løftet.

– Det er ein del av planen at nasjonsligaen skal tilpassast (VM), seier assisterande generalsekretær Giorgio Marchetti i Uefa til nyheitsbyrået AP.

Han er ansvarleg for konkurranseformat i fotballforbundet.

Nye tankar

Dei 55 fotballnasjonane i Europa skal kjempe om 13 plassar til VM-sluttspelet i Qatar i 2022. Ti av plassane går til gruppevinnarane i den tradisjonelle kvalifiseringa.

Dermed står att det tre europeiske plassar å fordele. Desse skal det spelast om i omspelet.

– Der må vi openbert ha med gruppetoarane i dei ti gruppene, seier assisterande generalsekretær Marchetti.

Eit alternativ som no blir diskutert er at ytterlegare to nasjonar får plass i omspelet i kraft av prestasjonane i nasjonsligaen. I så fall ser ein for seg å gjennomføre eit omspel med tolv lag, der tre vinnarar blir kåra gjennom to utslagsrundar.

Dei tre vinnarane får dei tre attståande europeiske plassane i VM-sluttspelet i Qatar.

Får applaus

– Eg synest det er bra å gi nasjonsligaen denne forma for status, seier generalsekretær Gijs de Jong i fotballforbundet i Nederland.

Nederland makta ikkje å kvalifisere seg til VM-sluttspel i fjor eller EM-sluttspelet i 2016, men har vist solid form i nasjonsligaen.

Marchetti opplyser at Uefa forventar å ha detaljane rundt det nye VM-kvalifiseringsformatet klart i september.

Komiteen som har ansvaret for arbeidet med landslagsturneringane møtst i Ljubljana i Slovenia 24. september.

