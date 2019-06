Trekte valdtektsskuldingar mot Ronaldo

sport

Bloomberg har fått opplyst av ein rettsinstans i Las Vegas at saka er trekt frivillig. Det skal ha skjedd i april.

Det blir ikkje opplyst om det er inngått forlik i saka mellom den amerikanske kvinna og den portugisiske fotballstjerna.

Det var i september i fjor at kvinna gjekk til søksmål og hevda ho vart utsett for eit seksuelt overgrep av Ronaldo på eit hotellrom i spelebyen i 2009.

Ronaldo (34) har heile tida avvist skuldingane om valdtekt og sagt at kvinna frivillig hadde seksuell omgang med han.

Den amerikanske kvinna har tidlegare forklart at ho og ei venninne var på Las Vegas-nattklubben Rain 12. juni 2009. Der møtte dei Ronaldo og vart inviterte med til hotellsuiten hans. Den då 24 år gamle kvinna hevda at Rolando valdtok henne etter at ho hadde avvist han.

Politiet i Las Vegas har stadfesta at ho melde overgrepet same dag som det skjedde, men at ho seinare bad dei om å avslutte etterforskinga.

Ronaldos advokat Peter S. Christiansen har òg stadfesta at saka vart droppa i 2010 etter at Ronaldo inngjekk eit økonomisk forlik med kvinna.

Fleire medium har meldt om at fotballstjerna skal ha betalt rundt 2,5 millionar kroner. Kvinna skal i samband med forliket ha skrive under på ein teielovnad.

I fjor leverte ho likevel eit sivilt søksmål for å få oppheva erklæringa. Det er dette søksmålet som no skal ha vorte trekt tilbake, ifølgje Bloomberg.

