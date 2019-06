Henning Berg gir seg i Stabæk, flyttar til Kypros

sport

– Eg ønsker å takke dykk for året eg har hatt i Stabæk. Det har vore spennande, givande og herleg var det at vi kom sigrande ut av kvaliken i fjor. Det er eit bra miljø i klubben, bra samhald og eg har treivst veldig godt her, seier Berg til Stabak.no.

– Eg har vorte tatt godt imot, og det har vore ein fin gjeng å jobbe med. Spelarar, leiarar, støtteapparat, administrasjon, samarbeidspartnarar og supporterar skal alle ha honnør, og eg vil takke dykk alle for at de har stått last og brast med laget.

Stabæk-supporterane har verkeleg imponert Berg.

– Takk for god støtte og for at de backar laga. Alltid. Uansett. Vi hadde nokre tøffe kampar i fjor haust, men folk møtte opp. Det er ordentleg engasjement her, og de får det til å verke som det er mange fleire på tribunen. Det har vore viktig for spelarane, for meg og støtteapparatet, seier Berg.

I dryge elleve månader har Henning Berg vore tilsett i Stabæk Fotball. Klubben låg utsett til på tabellen då den gamle stopparkjempa overtok, men då vi bikka desember og var godt på veg inn i julestria, var eliteseriekontrakten sikra.

– Vi takkar Henning for innsatsen og for bidraget hans i redningsaksjonen i fjor. Og vi ønsker han lykke til i den nye klubben sin, seier dagleg leiar Jon Tunold til Stabak.no.

Stabæk har fått ein økonomisk kompensasjon for å sleppe Berg eit halvt år før kontrakten går ut.

Berg avsluttar engasjementet sitt i Stabæk denne veka. Treningskampen på laurdag mot Lillestrøm blir leidd av assistenttrenarane Kaz Sokolowski og Øystein Garborg.

