Neymar mistar Copa America etter ankelskade

Det var i ein duell med Assim Madibo at Neymar skadd ankelen, i privatlandskampen mot Qatar natt til torsdag. Etter at Madibo hadde klarert ballen, tråkka Neymar stygt over på høgrefoten. Han vart hjelpt av banen i tårer og forlét arenaen i tårer etter oppgjeret.

Neymar vart sendt til eit sjukehus for røntgenbilde, der det vart påvist eit øydelagt leddband i den høgre foten. Skaden held han ute av Copa America på heimebane.

– Testar har avdekt eit avrive leddband i ankelen, skriv det brasilianske fotballforbundet i ei pressemelding.

Brasil vann kampen 2–0 etter scoringar av Richarlison og Gabriel Jesus, men det er det nok få som bryr seg om etter at den største stjerna deira ikkje får moglegheita til å hente heim Copa America-trofeet for første gong på 12 år.

Brasil innleier meisterskapet mot Bolivia. Turneringa blir spelt frå 14. juni til 7. juli.

