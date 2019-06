Bislett Games er utselt

sport

– Dette er først og fremst takka vere Ingebrigtsen-brørne, Karsten Warholm og resten av «supergenerasjonen» av norske utøvarar, men også på grunn av dei fantastiske startfelta med verdsstjerner i alle Diamond League-øvingane som vi i dag har publisert.

Det seier stemnedirektør for Bislett Games Steinar Hoen om at stemna førstkommande torsdag er utselt. Det vil seie at det kjem rundt 14.200 tilskodarar for å heie fram dei norske heltane.

– For oss som arrangør er det ekstra motiverande å sjå ein slik respons frå publikum, og for utøvarane er ingenting betre enn stappfulle tribunar på Bislett stadion og den stemninga vi veit det genererer, seier han.

