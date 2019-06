Boris Becker refsar unge tennisspelarar

sport

Tyskaren viser til at det berre er éin aktiv spelar under 28 år, austerrikaren Dominic Thiem, som har klart å spele seg fram til finale i ein av dei fire Grand Slam-turneringane.

– Vi bør setje spørsmålsteikn ved kvaliteten og attityden hos alle under 28 år, for det gir rett og slett inga meining, seier Becker.

Sjølv slo han igjennom i 1985 då han som 17-åring vann Grand Slam-turneringa Wimbledon, som den første useeda spelaren gjennom tidene. I alt vann han 49 singleturneringar.

Becker, som no har vorte 51 år, meiner unge spelarar i dag bør vere i stand til å kjempe om titlane i dei fire største turneringane til tennissporten. Han meiner forskjellen på yngre spelarar og Nadal, Djokovic og Federer først og fremst handlar om det mentale.

– Det handlar ikkje om forehanden, eller fysikk. Det er tankegangen og attityden som utgjer forskjellen på tap og siger, seier Becker.

Rafael Nadal vann søndag Roland-Garros for 12. gong i karrieren. For andre år på rad slo han Thiem, som no er 25 år.

Dei siste tre åra har òg spelarar som Juan Martin del Potro, Kevin Anderson, Marin Cilic og Stanislas Wawrinka vore i Grand Slam-finalen. Men dei er i dag 30 år eller eldre, til liks med Nadal, Djokovic og Federer.

