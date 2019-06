Jönsson tilbake i Stabæk

sport

59-åringen, som leidde Stabæk mellom 2005 og 2010, er tilbake på gamle traktar etter at Henning Berg torsdag forlét bærumsklubben til fordel for Omonia Nikosia på Kypros.

Jönsson leidde den første Stabæk-treninga si tysdag.

Under Jönssons leiarskap gjekk Stabæk frå 1. divisjon i 2005 til seriegull i eliteserien i 2008.

Etter at svensken forlét blåtrøyene for å søke nye utfordringar har det gått nedover for Stabæk. Laget spelte 1. divisjon i 2013 og har sidan vore på nedre halvdel i eliteserien med unntak av bronsesesongen i 2015.

Jönsson har trena Rosenborg, Aalesund og Halmstad, og dessutan japanske Sanfrecce Hiroshima og Shimizu S-Pulse.

(©NPK)