Golden State Warriors hadde kniven på strupen då dei natt til tysdag (norsk tid) møtte Toronto Raptors i den femte NBA-finalekampen. Raptors leidde 3–1 i kampar og hadde moglegheita til å avgjere finaledramaet, men klarte ikkje avgjere den første av to matchballar i tittelduellen mot Warriors.

Warriors vann kampen med eitt poengs margin, 106–105.

Med eitt sekund igjen av kampen skaut Raptors-stjerna Kyle Lowry mot korga, men bomma. Tida rann dermed ut for Toronto Raptors.

Kevin Durant var tilbake for Golden State Warriors etter over éin månad på sidelinja på grunn av skade. Men til Warriors-fansens store skuffelse måtte Durant forlate banen halvveges ut i kampen med ny skade. Raptors-fansen jubla over skaden, noko som skapte rabalder på sosiale medium.

Skaden til Durant førte til at Raptors sakte, men sikkert åt seg innpå Warriors, og ved starten av den fjerde og siste perioden var avstanden mellom laga berre seks poeng. Og med berre tre minutt igjen på klokka var Raptors seks poeng føre. Då var Raptors svært nær å sikre seg den første NBA-tittelen sin.

Men då tok Warriors andre store stjerne, Stephen Cutty, tak. Med fleire assists og rebounds var han sterkt delaktig i at Warriors igjen kom føre – ei leiing som så vidt heldt heilt inn, takka vere Lowrys bom i sluttsekundet.

Dermed står det 3–2 til Raptors i kampar i finaleserien, der det blir spelt best av sju kampar.

Neste kamp blir spelt natt til fredag (norsk tid) i Oakland. Då må Warriors ta ein ny siger for å tvinge finaleserien ut i ein sjuande og avgjerande kamp.

