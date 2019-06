Storebror Ingebrigtsen håper å slette noregsrekorden på Bislett Games

sport

28-åringen er vraka frå draumemila, og sett til å springe 3000 meter under Bislett Games. Men storebror Ingebrigtsen seier han har skumle planar om å ta tilbake plassen neste år.

– Med berre to plassar må den som spring saktast vike plassen til dei to raskaste. Men neste år er planen å vere tilbake på topp og springe draumemila igjen, sa 28-åringen på ein pressekonferanse tysdag.

Henrik Ingebrigtsen (28) spring 3000 meter, medan dei yngre brørne Jakob (18) og Filip (26) skal springe den avsluttande draumemila under Bislett Games 13. juni.

På pressekonferansen kunne Henrik avsløre at han går for å slette noregsrekorden til Marius Bakken på 7.40,77, som vart sett i 2001.

Då må Henrik slå sin eigen personlege rekord med rundt to sekund.

– Den personlege rekorden min er 7.42. Eg håper at eg slår den norske rekorden og at eg spring under 7.40.

– Det kjem sjølvsagt an på meg sjølv, men også kor fort dei første 100 meterane går. Viss det ikkje går for fort kan eg få ein god start og sakte auke farten. Då kan sjansen for ein norsk rekord vere innan rekkevidde. Ein ny rekord for Team Ingebrigtsen ville vore bra, seier den eldste Ingebrigtsen-broren.

