Telia og TV 2 samde i meisterligastrid

Partane skulle ha møttest i Oslo tingrett tysdag, men kom til ei løysing måndag kveld gjennom forhandlingar om fotballdistribusjonen gjennom pinsehelga, skriv Kampanje.

– Vi har komme til eit forlik som mellom anna betyr at vi har løyst usemja knytt til Champions League, seier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

TV 2 har kravd 10 kroner per hushald per månad for meisterligakampane, noko som utgjer i overkant av 40 millionar kroner i året. TV 2 kravde i tillegg 16 millionar kroner i erstatning for forseinka endring av plasseringa av TV 2s kanalar på kanallista til Get.

– Eg ønsker ikkje å kommentere innhaldet i sjølve forliket utanom å seie at vi er fornøgd med at vi unngår rettssak, og no ser vi fram mot eit godt samarbeid, seier Willand.

