Hareide ferdig i Danmark sommaren 2020, usamd i avgjerda

Avisa B.T slapp nyheita formiddagen onsdag, og på pressekonferansen seinare same dag vart dette stadfesta av Det danske fotballforbundet (DBU). Det vart opplyst at Hareide og Jon Dahl Tomasson var informerte om avgjerda og at dei ikkje var samde i timinga.

Hareide leidde laget vidare frå gruppespelet i VM i fjor. Då rauk Danmark ut i åttedelsfinalen etter tap i straffesparkkonkurransen.

EM neste år kan bli Hareides farvel i jobben om han ikkje blir beden om å slutte før den tid.

Hareide har leidd Danmark i 36 kampar. 17 er enda med sigrar, 16 med uavgjort og tre med tap. Nederlaga kom tidleg i karrieren, og Danmark er utan tap dei siste 28 kampane.

Hjulmand gav seg som trenar i Nordsjælland i mars. Det var det andre opphaldet hans i klubben. Han har fått ein kontrakt som varer frå 2020 og fram til 2024. Han får med seg Morten Wieghorst som makker.

Hjulmand var nemnd som ein mogleg erstattar i Rosenborg etter at Kåre Ingebrigtsen fekk sparken sist sommar.

