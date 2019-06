Truar med å trekke støtte til sjakk-VM

sport

Sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen stadfesta for ei snau veke sidan at Norges Sjakkforbund er tilbode ein avtale med Kindred Group verd 50 millionar kroner. Spelselskapet eig mellom anna Unibet og har base på Malta.

Idrettspresident Berit Kjøll reagerte på den potensielle avtalen. Også politikarar i Stavanger, der Magnus Carlsens neste VM-kamp kan bli arrangert, er misnøgde.

– Stavanger Ap krev at Norges Sjakkforbund seier nei til avtalen med Kindred Group om Magnus Carlsen skal få spele sjakk-VM på heimebane i Stavanger neste år, seier ordførarkandidaten til partiet, Kari Nessa Nordtun, til Stavanger Aftenblad.

– Uaktuelt

Stavanger er valt som Noregs søkarby for den neste VM-kampen. Det er førebels ikkje klart kven som gir dei konkurranse. Kommunen har tidlegare gitt lovnad om støtte på fem millionar kroner. Det kan ryke om sjakkforbundet inngår avtalen med Kindred.

– Det er uaktuelt for oss å løyve fem millionar kroner og på den måten legge til rette for at Noregs sjakkforbod skal få ein veldig synleg arena for å drive kampanje for utanlandske spelselskap og den politiske kampen deira for å få komme sterkare inn på den norske marknaden, seier ordførarkandidaten vidare.

Nessa Nordtun forventar òg at ordførar Christine Sagen Helgø (H) gir beskjed om at eit slikt samarbeid ikkje er ønskeleg.

Blir avgjort i juli

På ein kongress i byrjinga av juli bli det avgjort om sjakkforbundet inngår avtalen. Sjakkpresident Madsen har fortalt til Aftenposten at det har vore blanda tilbakemeldingar.

– Dette er ei sak som engasjerer, og det er viktig at vi har ein god debatt om dette temaet før vi skal stemme på kongressen. Eg ville vorte svært overraska dersom vi ikkje fekk innvendingar, har han uttalt.

Norway Chess søker saman med sjakkforbundet om VM-kampen for neste år. Norway Chess-sjefen Kjell Madland seier til Aftenposten at dei ikkje har noko med den potensielle avtalen å gjere, og at dei truleg må legge VM-planane på is dersom dei mistar støtta frå Stavanger kommune.

(©NPK)