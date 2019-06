Vuelta-vinnar tatt i doping, Froome kan få tittelen

sport

Cobo vann på heimebane for heile åtte år sidan, men torsdag melder det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at han har testa positivt for doping under rittet.

Froome vart nummer to samanlagt, og kan dermed bli tildelt sigeren. Det blir eit lite plaster på såret for Froome, som onsdag krasja stygt på sykkelen i Frankrike. Han mistar årets Tour de France.

ICU opplyser at det har vore avvik i spanske Cobos biologiske pass. Det er den medisinske profilen til ryttaren med resultat av alle avlagde dopingprøver over ein periode.

Cobo la opp i 2014.

(©NPK)