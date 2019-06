Lagerbäcks menn klatrar på Fifa-rankinga

sport

Noreg spelte skuffande 2–2 heime mot Romania for ei veke sidan, medan det vart 2-0-siger over Færøyane måndag. Det gav ni nye poeng på rankinga, og Lars Lagerbäcks lag har no 1429 poeng.

Spania er som sist høgast rangert av Noregs motstandarar i EM-kvalifiseringa. Spanjolane klatrar to plassar og er rangert som det sjuande beste laget i verda.

Sverige fell tre plassar til 17.-plass etter 0-3-tapte mot nettopp Spania. Romania ligg på 27.-plass (-2), Færøyane på 107.-plass (-5) og Malta på 181.-plass (-1).

I neste EM-kvalrunde i september skal Noreg spele mot Malta heime og Sverige borte.

Blant dei fire øvste laga på Fifa-rankinga er det inga endring sidan førre ranking i april. Belgia toppar føre Frankrike, Brasil og England. Portugal, som vann Uefas nasjonsliga sist helg, klatrar to plassar og er inne på 5.-plassen.

Åge Hareide held stadig Danmark inne blant topp 10 i verda. Danskane beheld 10.-plassen etter 1–1 mot Irland og 5–1 over Georgia den siste veka.

Rankinga (førre plassering):

1) (1) Belgia 1746, 2) (2) Frankrike 1718, 3) (3) Brasil 1681, 4) (4) England 1652, 5) (7) Portugal 1631, 6) (5) Kroatia 1625, 7) (9) 1617, 8) (6) Uruguay 1615, 9) (8) Sveits 1605, 10) (10) Danmark 1589.

Andre nordiske: 17) (14) Sverige 1558, 35) (40) Island 1473, 47) (50) Noreg 1429, 56) (60) Finland 1394, 107) (102) Færøyane 1200.

