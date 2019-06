Viktor Hovland blir hylla etter amatørrekord og 12.-plass i US Open

sport

Hovland slo òg turneringsvinnar Gary Woodland den siste dagen. Amerikanske Woodland avslutta søndag med 69 slag, som heldt til 271 totalt, 13 under par og vann US Open 2019 føre fjorårsvinnar og verdseinar Brooks Koepka.

Viktor Hovland kom på ein sterk tolvteplass i turneringa totalt. Nokre pengar i kassa blir det likevel ikkje på han for prestasjonen, ettersom han framleis er amatør. Profesjonell er han først måndag.

Slo 59 år gammal rekord

Det norske stjerneskotet Hovland leverte den nest beste prestasjonen for dagen, sette amatørrekord for US Open og vart lagt merke til i golfverda søndag.

– Viktor Hovland avslutta akkurat med 280 på Pebble Beach. Det er det lågaste 72-holsresultatet for ein amatørspelar i US Open nokon gong, skriv PGA Tour på Twitter.

Etter fire gonger 18 hol – 72 hol – enda 21-åringen frå Noreg utruleg nok med fire slag under par totalt, 280 slag i alt.

Den førre amatørrekorden var frå 1960, då Jack Nicklaus avslutta med 282 slag.

