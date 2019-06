Mata signerte ny United-kontrakt, blir hylla av Solskjær

sport

Matas nye avtale strekker seg fram til 2021. Han blir dermed verande på Old Trafford i minst to sesongar til.

Kontrakten som vart signert onsdag gir òg United opsjon på ytterlegare eitt kontraktsår.

– Juan er ualminneleg profesjonell og ein av dei mest intelligente spelarane eg nokon gong har jobba med. Han er eit forbilde for dei yngre spelarane med innstillinga si, seier United-manager Ole Gunnar Solskjær til nettsida til klubben.

– Han forstår kva det inneber å vere ein Manchester United-spelar, og han har omfamna alt ved denne fantastiske klubben, legg kristiansundaren til.

Erfaren

Mata kom til United frå Chelsea i 2014. Han står med 41 landskampar for Spania. I 2010 vart han verdsmeister med heimlandet, og i 2012 bidrog han til Spania tok EM-tittelen.

– Det er ei stor ære å skulle halde fram å representere denne fantastiske klubben og dei utrulege supporterane våre. Eg har vore i Manchester United i fem år, og eg er stolt over å kunne kalle Old Trafford heimen min, seier midtbanespelaren.

– Eg ser fram til å jobbe med Ole og dei fantastiske trenarapparata hans. Den visjonen dei har for denne klubben er spennande, og eg er så glad for å vere ein del av han, legg til han.

Solskjær trekker òg fram Matas personlege eigenskapar som eit viktig bidrag til spelarstallen.

– I tillegg til det han tilfører på banen, har vi nokre fantastiske unge spelarar her, og eg veit at Juans breie erfaring vil hjelpe dei med å realisere potensialet sitt i dei kommande sesongane, seier nordmannen.

Uvurderleg

Han gler seg over å ha 31-åringen med på laget.

– Eg er kjempefornøyd med at han har signert ein ny kontrakt, ikkje minst fordi eg veit at evnene og mentaliteten hans blir uvurderlege for stallen vår, seier Solskjær.

Mata har runda 160 ligakampar for Manchester United sidan overgangen frå Chelsea.

(©NPK)