Inga semje om ny Klæbo-avtale – gammal avtale gjeld inntil vidare

sport

Torsdag kveld var Klæbo ein av mange landslagsløparar som deltok i Oslo Skishow i Holmenkollen.

Klæbo er den einaste landslagsutøvarane som ikkje har skrive under ny landslagskontrakt med Skiforbundet. Fristen er 10. juni.

– Avtaleverket seier at viss ein ikkje er samd innan ein ny sesong startar 30. april, så kan partane stå ved den gamle avtalen om dei er samde om det. Då kan ein både gå renn og vere med på samlingar. Då er begge partar forplikta til å følgje avtalen som gjaldt i fjor. Vi er samde om at det er slik no, sa landslagssjef Espen Bjervig til pressa i Holmenkollen.

Ny frist?

– Kan de gå gjennom ein heil sesong utan å skrive ny avtale?

– Vi er samde om at vi har ein avtale som går inntil vidare, men både eg og motparten ønsker at vi skal bli samde om ein ny avtale så vi slepp å svare på desse spørsmåla heile tida. Vi må bli samde om dei tinga som vi ikkje tolkar heilt likt, sa Bjervig.

– Er det sett nokon ny frist?

– Nei.

Kjend problemstilling.

– Kva er det som de tolkar ulikt?

– Heilt konkret vil eg ikkje svare på det for eg kan ikkje gå inn på private avtalar på den måten. Det går på tolkingar rundt når ein er skiløpar og ikkje. Det er ei kjend problemstilling. Dei veldig kjente utøvarane våre er veldig synlege heile tida i ein eller annan kanal, og det går mellom anna på når ein eig eigne rettar og når ein er forplikta til å stille opp, sa Espen Bjervig.

Han seier at det eksisterande avtaleverket er uklart, og det er eit kompleks saksfelt.

– Derfor tar det òg tid. Dette er ikkje noko ein blir samde om over natta, og derfor synest vi det er ei god løysing at den gamle avtalen gjeld inntil vidare og at vi ikkje treng å stresse.

– Pappa Haakon Klæbo seier at de nærmar dykk kvarandre. Er det òg oppfatninga di?

– Ja. Absolutt.

