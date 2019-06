Streng rasjonering av sol og strand for VM-laget

sport

– Vi fekk lov til å bade eller vere ute i 20 minutt i dag, og så fekk vi ikkje lov til å liggje og sole oss, men var nøydd til å bade om vi ville på stranda, sa Vilde Bøe Risa til NTB under pressemøtet onsdag.

– Og så høyrde eg rykte om at i morgon får vi ikkje lov til å bade ein gong.

Ho har inga innvending Mot den strenge instruksen og set uansett pris på å bu der.

– Det er jo ein grunn til at vi ikkje får lov til å sole oss. Det drar energi ut av oss, og vi har trening seinare. Men det er herleg å bu ved havet, synest ho.

Landslagssjef Martin Sjögren synest ikkje instruksen er så streng.

– Vi har hatt nokon «reminders» om kva som gjeld. Vi kom ned til behageleg varme, men vi er ikkje her for å sole og bade. Vi er ikkje her på semester, men for å gjere ein jobb, og eg er ikkje eit fnugg uroleg for at vi ikkje skal gjere det, seier han til NTB.

Badekar og Mario

Det er ikkje alle spelarane som nyttar seg av sin dagsrasjon av sol og sjø.

– Vi får lov å gå ut, og eg veit at det er fleire som har vore ute og bada litt, men det er ingen som ligg og steiker i sola. Alle er her for å prestere, og det fell oss heilt naturleg at vi ikkje solar oss, seier Kristine Minde, som sjølv ikkje har testa temperaturen i Middelhavet.

– Nei, men eg har bada mykje i badekaret på hotellrommet, ler ho.

– Vi har lov å ta oss ein dukkert viss vi vil, men det er ingen som legg seg i sola. Vi ønsker å vere best mogleg på kampdagen, så vi sit mykje på rommet og ser ut på utsikta og synest det er fint. Men det går veldig greitt å sitje inne og spele Mario eller sjå litt på film og sånt òg, seier Guro Reiten.

Avveksling og sokkeskilje

Ho synest det er greitt at ein har endra litt på rutinane. Etter fast formiddagstrening følgd av pressemøte vart det både onsdag og torsdag i staden pressemøte på hotellet om ettermiddagen følgt av trening på kveldstid.

– Vi er i veke fem i samlinga, og då er det på tide å gjere om litt på rutinane, seier ho.

Sjögren er heilt på linje med henne.

– Tysdag var det heilt treningsfri sjølv om vi hadde reisedag. Vi har ein roleg formiddag no, og så girar vi opp igjen inn Mot kampen. Vi bryt mønsteret litt og har eit anna opplegg. Det blir på alle måtar viktig med friske hovud laurdag, seier han.

Elise Thorsnes er blant dei som gir avkall på soling og tar det ho får.

– Vi fekk lov til å ta oss eit bad i dag, men det blir inga soltid. Når stranda er så nær så er det freistande å komme seg ut og få litt brunfarge, men vi har lyst til å vere med i VM så lenge som mogleg. Så vi får nøye oss med sokkeskilje og krage rundt nakken.

