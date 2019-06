WADA har overlevert over 110.000 filer frå russisk laboratorium

sport

Filene stammar frå det russiske dopinglaboratoriet i Moskva som WADA fekk tilgang til januar etter at WADAs frist overfor russiske styresmakter eigentleg gjekk ut ved nyttår.

Russland er stengd ute av det internasjonale friidrettsforbundet (WA), men i januar fekk WADA endeleg tilgang til lokala til Moskva-laboratoriet. Der vart det gjort beslag av mellom anna datafiler og lagra dopingprøver.

Dermed kan det komme nye dopingavsløringar når disiplinærkomiteen no skal gå gjennom den store datamengda.

Russland prøver å komme tilbake som fullverdig medlem i WA for at utøvarane i landet kan delta under russiske flagg i VM i Qatar i september og oktober.

No kan russiske utøvarar, som har vore gjennom omfattande testing og godkjenning av WA, få delta på friidrettsbana som uavhengige utøvarar.

