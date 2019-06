Haugesund-spelar Ibrahima Wadji med positiv dopingprøve

sport

Det opplyser FK Haugesund i ei pressemelding.

Morfin står på dopinglista og er klassifisert i dopinggruppe S7 blant stoff som er forbodne i konkurranse.

– Wadji er sjølvsagt djupt fortvila og er lei seg for at han har sett klubben og seg sjølv i ein frykteleg vanskeleg situasjon. Han forklarte seg for Antidoping Norge i går og vil samarbeide med Antidoping Norge i den vidare etterforskinga, slik at saka kan bli avgjort så snart som mogleg. Det er viktig for Wadji å understreke at medisinane han har tatt ikkje har hatt noka form for prestasjonsfremmande effekt og at han aldri har hatt intensjonar om å jukse, seier Wadjis advokat Trond Jarle Bachmann.

B-prøven er førebels ikkje analysert.

Wadji kjem ikkje til å spele fotball i vente på det endelege resultatet.

