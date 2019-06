Lotteritilsynet med åtvaring til Sjakkforbundet

sport

Sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen stadfesta for to veker sidan at Norges Sjakkforbund er tilbode ein avtale med Kindred Group verd 50 millionar kroner. Spelselskapet eig mellom anna Unibet og har base på Malta. Tilbodet får Lotteri- og stiftelsestilsynet til å reagere.

– Norges Sjakkforbund bør nøye vurdere konsekvensane ved å inngå ein slik avtale. Å fronte eit samarbeid med ein aktør som i dag bevisst bryt norsk lov kan potensielt medføre brot på pengespelregelverket, seier Lotteritilsynet i ei pressemelding.

Lotteritilsynet sende fredag eit brev til Norges Sjakkforbund der dei gjer greie for for gjeldande regelverk på området.

– Ifølgje norsk lov er det forbode å tilby pengespel på den norske marknaden utan å ha løyve frå norske styresmakter og det er forbode å marknadsføre eller formidle pengespel som ikkje har eit slik løyve. Kindred er ein ulovleg aktør i den norske pengespelmarknaden fordi dei ikkje har løyve til å arrangere pengespel her til lands, skriv tilsynet i brevet.

Norsk Tipping har einerett til å tilby pengespel i Noreg. Likevel kan nordmenn bruke utanlandske spelselskap på nett.

