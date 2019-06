Tysk dommar i Noregs VM-åttedelsfinale

sport

Med seg på linjene på Stade de Nice får ho skotske Kylie Cockburn og rumenske Mihaela Tepusa, medan Jana Adamkova frå Tsjekkia er fjerdedommar.

Felix Zwayer frå Tyskland er VAR-ansvarlig. Han var det også i Noregs kamp mot Frankrike då dei norske fekk ei VAR-straffe mot seg.

Hussein har dømt Noreg fleire gonger tidlegare, mellom anna i 2-1-sigeren over Nederland i fjor haust då dei norske sikra VM-plassen. Tidlegare i VM har ho dømt Brasils 3-0-siger over Jamaica og USAs 3-0-siger over Chile.

Det er annan gong i VM at Noreg har tysk dommar. Bibiana Steinhaus dømte kampen mot Frankrike. Også den vart spelt i Nice.

Hussein er etter Steinhaus den andre tyske kvinna som i Tyskland dømmer proffkampar for menn. Mens Steinhaus dømmer i 1. Bundesliga, har Hussein så langt nådd nivå tre.

