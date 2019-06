895.000 følgde VM-dramaet til fotballjentene

sport

VM-kampane med det norske landslaget har gitt solide sjåartal så langt, og dramaet i Nice laurdag var ikkje noko unntak.

– Det er berre å takke for at Noreg og Australia gjorde dette meir spennande enn vi kunne drøyme om. Det er gøy med 90 gode minutt, og endå gøyare med 120 minutt og straffekonk. Særleg når Noreg vinn til slutt, seier Janne Fredriksen i NRK.

Heile kampen hadde eit snitt på 667.000 sjåarar og ein marknadsdel på 66 prosent. Berre meisterligafinalen for herrar har i snitt hatt høgare sjåartal av fotballkampane i år med 685.000 sjåarar.

På det meste såg 828.000 sjåarar finalen mellom Liverpool og Tottenham, altså 67.000 færre enn kampen mot Australia.

– Dette er draumetal. Spelarane har brei appell og begeistrar publikum. Sterkare saman-verdien til laget smittar over på TV-sjåarane, som ser ein enorm lagmoral og spelarar som er garantistar for topp TV-underhaldning, seier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund.

– No ser vi fram til at VM-festen held fram med kvartfinalen torsdag mot England, og håper på nye jubeltal, legg han til.

