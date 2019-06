Bitre og skuffa svenskar etter at Sverige tapte kampen om vinter-OL for sjuande gong

sport

Italia har arrangert vinter-OL to gonger tidlegare. Cortina var først ute i 1956, medan Torino var vert i 2006. Italias statsminister Giuseppe Conte var ein av dei som var på scena for å tale for kandidaturet til sin eigen nasjon tidlegare måndag, og kanskje hjelpte det på. 47 stemmer gjekk til Italia, medan 34 IOC-representantar stemte for Sverige. Ein representant lét vere å stemme eller stemte blankt.

Sverige søkte for sjuande gong, men igjen tapte dei kampen om å få leikane. Dei tapte for Noreg og Lillehammer om å arrangere vinter-OL i 1994. Då var ikkje svenskane berre skuffa, men også forbanna.

Svenskane køyrde inn tungt skyts på avslutningsdagen, men det hjelpte ikkje for søkarbyane Stockholm og Åre.

Med eit budsjett på i overkant av 13 milliardar svenske kroner, trudde Sverige at dei kunne få OL.

Medan 80 prosent av italienarane støttar opp om arrangementet, var det tilsvarande talet for Sverige 60 prosent. Kanskje var det utslagsgivande for dei 82 IOC-representantane som deltok i avstemminga i Lausanne.

Trist beskjed

– Ein trist beskjed. Eg håpte av heile mitt hjarte, men iblant blir det ikkje som ein ønsker seg. Eg får gratulere Italia i staden, sa den svenske langrennsløparen Charlotte Kalla i ei pressemelding.

Langrennsløparen Stina Nilsson følgde opp.

– OL er eit veldig fint arrangement uansett kor det blir arrangert, men sjølvsagt hadde eg og mange andre håpt at vi skulle få det til Sverige denne gongen, sa Nilsson.

Den norske skipresidenten, Erik Røste, heia òg på svenskane.

– Gratulerer Italia med tildelinga. Eg heia på Sverige fordi eg synest dei har hatt ei fornuftig tilnærming til OL og søknaden, men det vart ikkje Sverige denne gongen heller, skriv Røste i ei pressemelding.

Tungt skyts

Sveriges statsminister Stefan Löfven presenterte søknaden for IOC-forsamlinga tidlegare måndag.

– Eg snakka om at den svenske modellen inneber at vi gjer ting saman – idrettsrørsla, staten og næringslivet, sa statsminister Löfven etter presentasjonen.

Og han la til:

– Eg fortalde at vi skal tilbake til røtene, ha fokus på idretten, dei aktive og på gleda, sa Löfven. Statsministeren meinte at det låg i DNA-et til svenskane at dei ville leverte eit stabilt arrangement.

I tillegg hadde dei køyrt inn skyts i form av kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Den tidlegare NHL-stjerna Peter Forsberg var òg på plass for å kaste glans over søknaden til svenskane. Næringslivet var representert ved Volvo-sjef Carl-Henrik Svanberg.

Likevel heldt det ikkje heilt inn for svenskane. Det var den italienske delegasjonen som kunne synge og danse etter avgjerda. Svenskane stod igjen skuffa tilbake som taparar.